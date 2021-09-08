開學沒幾天，家長們才開心孩子又可以正常到學校互動，沒想到新冠肺炎疫情卻燒進幼兒園。爸媽們除了可以提醒小朋友多洗手之外，也能幫孩子準備營養的食物，從裡而外打造抗疫的自體免疫力。營養師程涵宇指出，這段期間的飲食關鍵，就是盡量以原型、天然食材為主，減少加工食品。

程涵宇指出，優質蛋白質、植化素、維生素Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ等營養素，都是每天身體運作的必須養分，足夠攝取就能強化體能。

營養師建議，2到3歲的幼兒每天需要大約1杯蔬菜，8歲以下兒童每天需要1.5杯蔬菜。水果也是維生素Ｃ很好的來源，香甜口感也較受孩子歡迎。

不過要提醒的是，家長若習慣把水果打成果汁，6歲以下的幼兒每天不要喝超過120ml，並且不要以濃縮果汁、調味牛奶和乳酸菌飲料替代。飲品除了100%果汁之外，還是以白開水為宜。

(圖/取自程涵宇營養師粉絲頁)

●這3類不要吃 以免降低免疫力

飲食是加強免疫力的重要環節，但若誤踩營養地雷不但前功盡棄，甚至阻礙孩子正常生長機能。程涵宇強調，下列三種食物，最好少吃或盡量不要碰：

1.不要吃飽和脂肪-肥肉、奶油、椰子油、酥油和豬油

好的脂肪可以增強免疫力，但像肥肉、奶油、椰子油、酥油和豬油這類的飽和脂肪，不但讓孩子肥胖，也會造成注意力不集中。

2.不要吃加工肉類-香腸、火腿、培根

因為其中含有過多的脂肪和鹽。

3.不要吃反式脂肪

存在於加工食品、油炸食品、餅乾、人造奶油和部分的抹醬當中。

家長只要在購買食品時，多花點時間仔細閱讀產品標示，就可以判別是否適合當成孩子的食物，為家人的健康把關。