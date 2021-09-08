24公斤電纜線贓物，被害人損失價估約6萬元。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方起獲王嫌的行竊工具。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市東山區7、8月頻傳催熟火龍果的照明設備電線遭竊，農民得花錢重新接上電線，痛批小偷實在沒天良。因嫌犯利用深夜時段到偏僻果園行竊，追查嫌犯不容易，經警方鍥而不捨沿途調閱監視器，查獲38歲有毒品、竊盜前科的王男涉案，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

王姓男子因身染吸毒惡習，為應付毒品金錢需求，多次趁深夜無人之際，騎機車到東山偏僻的火龍果園，持老虎鉗、剪刀等工具，剪取照明設備電線，並用美工刀徒手削皮取銅線變賣，雖然雙手常被割傷，但為買毒解癮，削皮千遍也不厭倦。

白河分局東山分駐所員警循線鎖定王男，9月5日持搜索票搜索，起獲王嫌竊得的24公斤電纜線贓物，果農獲知警方逮獲竊賊後，直呼「大快人心」。

警方調查，王嫌初步涉嫌9件火龍果園電線竊案，並研判可能還涉嫌白河、後壁、東山多起電線竊案，呼籲民眾近期如有果園電線遭竊，可立即向白河警分局偵查隊聯絡。

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