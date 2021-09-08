大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文今（8）日在廈門第21屆中國國際投資貿易洽談會發表主旨演講時表示，中美加強綠色低碳合作，離不開健康穩定的雙邊經貿關係大環境，應該攜手彈好合奏曲。他強調，事實早已證明，中美經貿關係的本質是互利共贏。

王受文說，中國正在制定實現雙碳目標的路線圖。拜登政府重返《巴黎協定》，宣佈了新的碳減排目標。今年4月，中美發表《應對氣候危機聯合聲明》，並表示將繼續探討未來十年的具體減排行動。中美開展綠色低碳合作，既是實現兩國各自減排目標的有效路徑，也是加強中美經貿合作的重要領域。

王受文指出，中美作為世界上兩個最大經濟體，加強經貿合作，不僅對兩國經濟、對兩國人民有好處，對世界經濟增長也有著舉足輕重的作用。單邊主義、貿易保護主義不僅損害中美兩國利益，也不利於全球經濟復甦。

王受文說，當前中美關係正處在一個重要關口。雙方應積極發揮經貿關係「壓艙石」和「穩定器」作用，加強合作，管控分歧，推動中美經貿關係早日回到正軌，在互惠互利的基礎上取得更大發展。