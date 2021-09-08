聲樂老師「李藹蔚」身材太兇猛！上傳「打拳擊」影片 (圖片/JKF提供)

目前在台灣定居的馬來西亞正妹「李藹蔚」，身高 171 公分，擁有甜美長相和暴力身材，先前還曾登上《國光幫幫忙》、《綜藝大集合》、《醫師好辣》等節目，因而受到大批網友關注。身為一名「聲樂老師」，她不僅外表亮眼，歌聲也是清亮又具爆發力，兼具才華、高顏值的魅力，也讓她漸漸打開知名度。

聲樂老師「李藹蔚」身材太兇猛！上傳「打拳擊」影片 (圖片/JKF提供)

聲樂老師「李藹蔚」身材太兇猛！上傳「打拳擊」影片 (圖片/JKF提供)

近日，她在社群上分享了一部「打拳擊」的影片，表示拳擊是最近最喜歡的運動，對她來說，其效果比起減肥，更像是一種紓壓的方式，還說：「每次打拳的時候我都會想像沙包是那些網路上的智障，把他們打爆🥊」。

聲樂老師「李藹蔚」身材太兇猛！上傳「打拳擊」影片 (圖片/JKF提供)

這段長達 18 秒的影片曝光後，有不少人都給予鼓勵，要她別太在意酸民言論，但也有許多網友將目光焦點放在她不斷晃動的「豐滿上圍」，留言直呼：「好晃，有點暈暈的」、「不知不覺就看了快 20 分鐘」、「實在是有夠大顆，我說拳頭」、「晃啦，哪次不晃」…

聲樂老師「李藹蔚」身材太兇猛！上傳「打拳擊」影片 (圖片/JKF提供)

目前身兼直播主、聲樂老師的李藹蔚，靠著大方談吐、惹火身材，成為不少綜藝節目的座上賓，臉書粉專也已衝出逾百萬的高人氣。許多人之所以會被她吸引，除了性感外貌，還有那「直言不諱」的豪爽性格。事實上，只要稍加瀏覽過她的動態、貼文，觀察她的措辭、與網友的互動，就能感受到她的幽默和直率了，因此也常常成為話題焦點。

聲樂老師「李藹蔚」身材太兇猛！上傳「打拳擊」影片 (圖片/JKF提供)

聲樂老師「李藹蔚」身材太兇猛！上傳「打拳擊」影片 (圖片/JKF提供)

而她的穿衣尺度也不容小覷，不論是甜美裙裝、清涼背心，還是各式比基尼，在那一對「傲人豪乳」和白皙肌膚的加持下，總能呈現一幕幕「爆乳」、「深長事業線」的畫面，因而吸引大批老司機爭相追蹤。

聲樂老師「李藹蔚」身材太兇猛！上傳「打拳擊」影片 (圖片/JKF提供)

聲樂老師「李藹蔚」身材太兇猛！上傳「打拳擊」影片 (圖片/JKF提供)

聲樂老師「李藹蔚」身材太兇猛！上傳「打拳擊」影片 (圖片/JKF提供)

聲樂老師「李藹蔚」身材太兇猛！上傳「打拳擊」影片 (圖片/JKF提供)

此外，李藹蔚也對自己的「素顏」相當有自信，時不時就會貼出洗完臉後的自拍，向大家展示脂粉未施的狀態，不僅依舊白嫩、有神，膚質狀況也非常好，還常常被網友質疑有修圖、紋眉等，而這些謠言也都被李藹蔚一一打破。

聲樂老師「李藹蔚」身材太兇猛！上傳「打拳擊」影片 (圖片/JKF提供)

聲樂老師「李藹蔚」身材太兇猛！上傳「打拳擊」影片 (圖片/JKF提供)

原本話題度就已經不錯的李藹蔚，這次又因為「打拳擊」影片而受到熱議，也讓許多人都對她未來的動向相當好奇，紛紛敲碗她繼續上傳性感照或是運動的影片。