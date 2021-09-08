警民合作，守護社區安全！台中市警察局第六分局何安派出所所長游銘鋒，日前與何安里里長何唐文鈴共同舉辦社區治安座談會，向居民宣導當前政策重點，期待結合社區人力資源，發揮自動與互助精神，共同遏止犯罪、防制危害發生。

防疫期間，警方配合政府執行防疫政策外，對於轄區治安守護亦不因此鬆懈，何安派出所與何安里在西屯區何安里守望相助隊駐地，共同舉辦社區治安座談會。

座談會邀請轄內里民參與，針對轄區內治安、交通、反詐欺及家庭暴力防治等，加強犯罪宣導與政策推動，使民眾更能了解其居住周邊治安狀況，完整呈現預防犯罪的觀念和常識。

警民互動氣氛熱絡，民眾反應踴躍，成功獲得熱烈迴響，該座談會不僅增進互信基礎，更凝聚警民對治安與交通工作共識。

游銘鋒希望透過治安座談會警民互動及交換意見，達到有效預防犯罪、降低犯罪及減少交通事故傷亡等效果，為轄內社區治安營造優質生活環境。