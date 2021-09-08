一般道路上兩線道常因要增設左轉專用車道而增加成三個車道。市議員賴朝國今天質詢說，但是道路的寬度並沒有增加，只能將車道縮小，在道路上只能用標線來做區隔，民眾開車直行接近路口，才發現是左轉車道，根本來不及反應，只能繼續直行，就有可能被檢舉交通違規。交通局長葉昭甫說，將全面檢討改進。

市議員賴朝國說，如果依照地上的標線指示行駛，用路人變成不時要變換車道變來變去，反而會容易造成擦撞，而且在夜晚、天候不佳或是標線退色時，更容易增加用路人的危險。民眾都要開車直行接近路口，才會發現是左轉車道，根本來不及反應，只能硬著頭皮繼續直行，有可能不久就會收到罰單，就會認為政府在設陷阱搶錢。

賴朝國指出，住宅區內的8米巷道，扣除兩側排水溝約2米，道路只剩約6米又有畫雙黃線，住戶在道路兩側都停了自己的車，道路約只剩3米左右，開車要行經這裏，是不是只能從兩台車中間穿越過去，此舉，有可能被檢舉穿越雙黃線，收到違規的罰單。倒楣一點的話發生事故，即使是別人來撞你，也會變成肇事的主因。

賴朝國強調，最近接獲不少民眾反映，多處路段設置左轉或右轉專用道的標示不清，容易淪為違規陷阱，路口設有左轉專用道，直行車誤入陷阱挨罰，並要求交通局調整標線，改為左轉直行都通，並將8米以下道路雙黃線塗銷。

葉昭甫表示，市府將依議員的建議全面總檢討。