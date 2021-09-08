中央流行疫情指揮中心同意高鐵、台鐵售座解禁，台灣高鐵公司今日宣布，中秋節連續假期約多出20萬個座位，9月10日凌晨0時起開放訂購，而10月的國慶連假車票，也會同步開放預購。

交通部公告開放全車座位數發售，已開放預購的中秋疏運各車次列車，可再釋出2成座位，高鐵公司將併同國慶疏運期（10月8日至12日）同步自9月10日凌晨0時起開放購票。

高鐵指出，為釋出中秋疏運期間已預售車次的2成座位，系統必須進行相關設定作業，因此，9日晚間11時至12時，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統）將暫停交易，敬請旅客特別留意。

而5天的國慶疏運期間，高鐵增開188班次列車，包括南下95班、北上93班，總計提供715班次的旅運服務。

高鐵表示，國慶疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，也適用「商務車廂限量升等」、「標準車廂卡友優惠」，旅客可透過官網了解台灣高鐵各項最新優惠內容。