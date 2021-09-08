【LIVE直播】緬懷導演李行 第一殯儀館告別式｜2021.09.08

「台灣電影教父」李行導演8月19日因心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲，追思儀禮8日上午於第一殯儀館景行廳舉行，金馬終身成就獎得主、影太影帝石雋表示，因為老師胡金銓導演的關係，很早就認識李行導演，而且兩人有段動人的插曲，石雋難忘他原本簽約拍攝胡金銓的《天下第一》，但當時三段式電影《大輪迴》開拍，執導第二式的李行要他專心拍《大輪迴》，「李導演對我說，已經跟小胡（胡金銓）說了，要我就專心拍《大輪迴》，我隔天就去把《天下第一》推掉了」，石雋說：「在沒有兩個通告的情況下，我全心全力拍第二式，也是因為李導演讓我專心拍，讓我在第28屆亞太影展拿下最佳男主角，後來聽評審講，三段中分數最高的就是李行導演的第二式。」

「台灣電影教父」李行導演追思儀禮上石雋說：「導演你安心，在天地教的國度上安息吧！」（圖/陳俊吉攝影）

石雋哽咽說：「對我來講，是我演員生涯沒有交白卷，拿到獎項，這是我一直非常感激的，這些年來，李導演有活動，我就會跟他報到，看到他身體這麼多年衰弱下來很難過，沒想到走得那麼突然，今天來送他最後一程，公祭完後，我要送他到天地教墓園。」至於想對李行導演說的話， 石雋說：「導演你安心，在天地教的國度上安息吧！也希望你在天之靈，跟胡金銓導演、白景瑞導演能相聚，過你們神仙的生活。」而影后楊貴媚也出席告別式，她談到李行說：「他很關照我、愛護我，我跟他結下不解之緣。」

李行導演追思儀禮各界好友出席（左起）歐陽龍、歐陽妮妮、楊貴媚、侯孝賢。（圖/陳俊吉攝影）

歐陽龍戴著墨鏡，與大女兒歐陽妮妮前往告別式，歐陽龍表示：「台灣的電影界失去李導演是很遺憾的事，尤其是我和傅娟在拍電影的那個年代，他對後輩真的是照顧倍加，所以特別送他最後一程，希望李導演在天之靈可以讓台灣的影視圈能繼續繁榮、新人輩出。」他回憶上次見到李行是在影展聚餐時，「我每次看到他都精神奕奕，即使後期拄著拐杖，很開心地來參加，失去他真的是電影圈的損失。」