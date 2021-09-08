台大公衛學院教授陳秀熙表示，若接下來的疫苗都能如預期到貨，台灣截至9月底前，預期疫苗供給量為2769萬劑，扣除現已施打的1043萬劑，還有1726萬劑的存量，足以因應9成12歲以上民眾打完第1劑、9成60歲以上長者完整接種的需要，甚至還能考慮滿足部分族群第3劑的需求。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

國內疫苗覆蓋率持續成長中，中央流行疫情指揮中心現階段以擴大第1劑疫苗涵蓋率為目標，近日印度變異株（Delta）突破國內社區防線，引發了是否應讓長者優先施打第2劑的討論。專家指出，若疫苗順利到貨，如政府所公布9月底前供給量達到2769萬劑，扣除已接種量，足以滿足12歲以上單劑9成涵蓋率、60歲以上2劑9成涵蓋率的需求。

台大公衛學院今舉辦「新冠肺炎防疫科學線上直播」，由教授陳秀熙探討Delta疫情之下的接種策略。陳秀熙團隊成員、公衛學者張維容表示，加拿大、芬蘭及瑞典，18歲以上各年齡層的施打率已經打到7成以上，美國則是40歲以上達到7成，而韓國、秘魯、捷克則年輕族群施打率較低。

陳秀熙表示，台灣截至8月25日，20歲以上單劑疫苗涵蓋率為49％，60歲以上長者則是70％，因只有醫護、機組員等完整接種，各年齡層的第2劑涵蓋率都有偏低的現象。

根據陳秀熙團隊分析，若要擴大12歲以上各年齡層的第1劑疫苗涵蓋率，達到70％需要572萬劑，達到90％則需要960萬劑。另60歲以上長者的2劑涵蓋率方面，達到70％需要364萬劑，達到90％則需押送474萬劑。2者合計達到70％需要936萬劑疫苗，達到90％則需要1434萬劑疫苗。

陳秀熙認為，擴大第1劑涵蓋率及滿足長者完整接種的需求是可以被兼顧的。若接下來的疫苗都能如預期到貨，台灣截至9月底前，預期疫苗供給量為2769萬劑，扣除現已施打的1043萬劑，還有1726萬劑的存量，足以因應9成12歲以上民眾打完第1劑、9成60歲以上長者完整接種的需要，甚至還能考慮滿足部分族群第3劑的需求。