【旅奇傳媒/日本部報導】來到日本九州「長崎」，別光顧著吃長崎蛋糕，當地有更多特色美食等著遊客發掘喔！夏天想吃點涼的，推薦來一支現在台灣也少見的懷舊「把噗」，或是冰涼甜蜜的島原傳統甜品「寒湯圓」。熱天也能促進食慾的夏季代表料理流水麵線，則可以來南島原嚐嚐達人手作、Q勁十足的「島原手拉素麵」，顛覆你對傳統麵線的認知！

《叮鈴叮鈴把噗》

創業於1960年的「前田冷菓」過去因使用搖鈴招客，所以被當地人稱為叮鈴叮鈴把噗。把噗冰淇淋的口感十分清爽，依口味不同一支熱量僅有50～60大卡，好吃也不怕胖。店員會用冰鏟將冰淇淋做成像一朵花一樣，多人出遊還可點不同口味，拍出出色彩繽紛的可愛小花束照上傳打卡。

前田冷菓的把噗以路邊推車販售為主，每年3月下旬～11月下旬會於長崎各大觀光景點擺攤，包括出島、眼鏡橋等地。為了因應疫情，2021年3月起更增設整年經營的店舖，除了招牌的各種口味把噗以外，也販售3種限定冰品。

▲以眼鏡橋為背景，幫叮鈴叮鈴把噗拍張照吧！ 圖：旅奇廣告／來源

《寒湯圓》

｢寒湯圓｣是島原半島代表性的傳統點心，使用糯米粉加水揉製而成，捏成小球後丟入滾水，煮到與耳垂相同軟硬即可加入冰水使其更加Q彈。最後加入砂糖或蜂蜜煮成的冰涼蜜糖水，就是當地人懷念的消暑甜品。

這道甜點也經常出現在長崎大村航空基地隊的自衛隊員菜單上，不過自衛隊則有自己的獨門吃法。糖水使用礦物質豐富的黑糖煮成，還要加入香蕉、奇異果、鳳梨等種類豐富的水果，就變成一碗水果寒湯圓 。

▲寒湯圓甜而不膩、咬勁Q彈。 圖：長崎縣觀光連盟／來源

《島原手拉素麵》

夏天的代表性料理之一就是流水素麵，而日本全國手拉素麵產量中，有高達三成出自於南島原市這個小城鎮。有別於機器製造的素麵，島原手拉素麵需要經過12道工程、約30個小時才能完成，每一根麵線都注入了達人的心意。充滿Q勁的麵體甚至拿來炒都適合，可以搭配各種調理方式，做出獨特的創意料理。

▲炎炎夏日別擔心沒食慾，爽口的素麵讓人食指大動！ 圖：長崎縣觀光連盟／來源

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