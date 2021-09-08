幼兒園群聚案持續擴大，目前累積17人確診，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前指向可能是Delta變異株，基因定序今日會出爐。台灣預防醫學學會理事長陳宜民直言，以染疫的幼兒園教師來看，9月4日確診，理應在2、3日就會拿到檢體，6號結果就會出爐，高度懷疑「指揮中心這方面的訓練不足，欠缺完整SOP」。

陳宜民昨（7）日於談話性節目《少康戰情室》坦言，幼兒園群聚感染案「滿嚴重的」，因為經過抽檢後，裡面感染的比例相當高，再加上幾個確診案例的CT值低，顯示病毒量高，且直到目前為止感染源仍不明，外界懷疑與長榮機師有關，甚至是其中一名幼兒的家長從埃及返台。

陳宜民表示，指揮中心說基因定序排除Alpha變異株，指向可能是Delta變異株，或是其它變異株等不確定的說法，「其實這是一個非常奇怪的狀況」，因為一般來說做定序，會將全球主要的序列全部排開，然後將要做的定序放入檢驗，一個鈕就一目了然了，當下就會知道結果。

陳宜民直言，「到現在搞了這麼多天」，幼兒園教師是9月4日確診，有可能在9月2日或3日就已拿到檢體，馬上送檢驗的話，6日應該就會知道結果，因此他高度懷疑且擔心「指揮中心在這方面的訓練不足，欠缺完整SOP」，若有SOP的話，所有的序列應該都已經在電腦裡，只要將檢體放入，即可知道是否為變異株。

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