新竹縣31歲有精神疾病的葉姓男子，長期照顧失智、行動不便的87歲祖母，疑身心不堪負荷，6月間趁祖母午睡時用枕頭悶暈，再持菜刀割喉，殺死祖母後打電話自首，新竹地檢署偵查終結，認葉男犯殺害直系血親尊親屬罪，依法提起公訴。

檢方偵查指出，葉男的父親酗酒成性，母親在他國小5、6年級時即離家返回娘家居住，葉男自小即由祖父母照養長大，因有精神問題，高中畢業後無業待在家中。

老祖母2019年因腳部受傷不良於行，由葉男負責照料生活起居，到今年6月初，葉男因不耐照顧祖母，曾先向母親表示，「要殺死阿婆，要用農藥毒死她」等語，已萌生殺意。

家人為減低葉男照護祖母的壓力，向新竹縣政府申請長照居家照護，6月22日社會局派員訪視，經評估老祖母為CMS等級為6級中度失能，核定居家服務、交通接送、居家喘息及家庭照顧者支持等服務，並告知在場家屬7天內完成審核流程及照會服務單位，以提供後續服務。

社會處在6月24日完成審核流程，並預計當日照會相關單位以提供後續服務，未料，當天中午葉男先以枕頭悶住祖母頭部，再以雙手掐住脖子，仍無法順利殺死祖母，直接至廚房拿取菜刀割喉，致祖母大量出血致死，隨後打電話報案稱「已殺死阿婆，請警方處理」等語。

檢方偵查後，雖認葉男患有思覺失調症，但對預謀殺害祖母的作案過程均能清楚陳述，無任何激動情緒情況，行為時顯無精神障礙或其他心智缺陷，完全不顧祖母照養之情，以菜刀割頸方式殺害祖母，手段殘忍，以及殺害直系血親尊親屬亦為一般國民感情所無法容忍等情，請法院處以適當之刑。

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