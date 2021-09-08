台中市府舉辦2021台中地方創生企畫競賽，號召對地方創生、城鄉發展、社區活絡有興趣之台中在地大專院校學生組隊參賽，共選出7組績優團隊，總獎金高達10萬元，年輕人可以放膽玩創意，還有賺獎金的機會。

為鼓勵中部大專院校師生投入地方創生行列，學生透過「人、地、產」的互動過程培養創新思考能力並找回對地方的熱情。

市府舉辦「地方創生企劃競賽」，針對台中市地方創生優先推動區(新社區、外埔區、后里區、石岡區、大安區、和平區)以及示範區(中西區、霧峰區)設定需求主題，向台中市大專院校發出英雄帖，號召學界研究能量為地方量身打造專屬解方。

該活動以「翻轉城鄉」為主軸發想，徵選主題包含后里再造舊山線鐵道印象、大安濱海觀光路線創新設計、新社客家文化與特色景點串連、石岡綠色走廊行銷推廣等。

研考會說，參加資格為台中市大專院校3-8名學生及1-3名指導教授自組團隊，將於11月評選出7隊績優團隊頒發獎金，總獎金高達10萬元，期望藉由年輕人的創意助攻，為地方注入新活力，吸引青年返鄉，讓地方特色被看見。

研考會主委吳皇昇表示，近2年來市府積極推動地方創生，去年首創成立「台中市地方創生專案管理平台」整合各界資源，輔導地方創生計畫的執行與控管，計畫提案也爭取到中央部會超過4000萬元補助，成果亮眼。

今年開始擘劃地方創生實作的藍圖，期望能透過此次活動激發學生潛能，扶植地方特色產業，也希望透過提案規畫過程，喚起青年學子關懷家鄉、提高返鄉服務之意願，讓年輕人根留地方，用創意翻轉城鄉。