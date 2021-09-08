勞動部8日公布最新的無薪假統計，目前總計有3457家事業單位，無薪假實施人數3萬5763人，短短一週，減少1365家，人數減少2萬2968人。其中減少最多的就是住宿及餐飲業，短短一週，有478家停止實施、減少1萬1637人。

勞動部1日公布的無薪假實施家數為4822家，實施人數5萬8731人，仍為疫情以來的巔峰。勞動部表示，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月。

從行業別來看，實施無薪假人數最多的行業仍是住宿及餐飲業，有642家、1萬3158人，但與前一周相比，家數與人數砍半；其次為批發及零售業，有647家、3924人，與上週相比，家數減少467家、3901人，也等於是減少了一半實施無薪假的情況。同樣大幅減少的還有運輸及倉儲業，家數降至154家，實施人數減少至3555人。但支援服務業仍是重災區，與上一週相比，家數增至1182家、8499人。