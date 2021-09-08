台南市政府交通局聯手警察局針對永康、大灣、仁德與新市交流道的聯外道路，以及中西區健康路及大同路等6條路廊，推動第一期易壅塞路廊交通改善計畫後，實施首月上午尖峰時段的平均車速提升14%，下午尖峰車速也增加4%，顯示行車速率提高、交通壅塞減少，改善計畫已經展現成效。

交通局長王銘德表示，該局在台南市道安會報專案簡報易壅塞路廊改善計畫後，1個月來經調整幹道綠燈時間、增繪小東路與長榮路口等6處左彎待轉區標線，以及警方全力動員疏導，上午尖峰時段東門路往仁德交流道方向、中正北路往永康交流道方向等路段均有明顯改善，6大路廊平均車速增加14%；下午尖峰則以復興路大灣交流道往市區方向速度增加8%、大同路往東門圓環方向速度增加11%較為顯著，平均增速約4%。

王銘德還說，交通局智慧交通中心也建置台南即時路況平台，監控6大路廊即時車速與歷史數據的變化情形，除可依路況變化適時調整號誌秒數，相關資訊更置於台南市即時交通資訊網，方便民眾瞭解改善方案的執行績效。目前第一期改善計畫執行首月已有初步成果，將接續辦理增設左轉專用車道及增繪左彎待轉區標線，降低左轉車輛對車流的干擾。

王銘德強調，除了市府相關改善作為外，用路人也應確實遵守標線、號誌與現場員警的指揮循序前進，共同努力才能營造有序的道路環境，達到改善道路壅塞的目的。