【旅奇傳媒/編輯部報導】中秋將近，時序漸進入颯爽的秋日，是出門踏青最舒適的季節了。這個秋天，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處(下稱北觀處)熱情邀請民眾，多親近大自然， 於今年（110年）9月5日開始，舉辦「觀音觀鷹樂活行腳系列活動」，透過一系列的觀音山猛禽生態導覽、步道導覽、尋寶拍照闖關遊戲，以及行腳樂活遊程推廣等活動，帶領大家深入體驗觀音山的在地人文、生態之美，同時也藉由觀音山的自然美景度過療癒的秋日好時光。

走讀觀音山 20場賞鷹健行生態導覽

▲觀音山步道生態豐富是民眾假日休閒好去處。 圖：交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

今年活動以「走讀觀音山」為主題，在為期二個月的時間裡，預計舉辦超過20場次的導覽活動。由台灣猛禽研究會專業解說的「悠遊觀鷹－生態導覽活動」，將會透過戶外賞鷹路線、觀音山猛禽展示館的實地解說，以及DIY體驗等，深入認識「觀音四秀」大冠鷲、鳳頭蒼鷹、灰面鵟鷹及赤腹鷹等猛禽知識。

「綠色走讀－健行導覽活動」則由導覽志工與在地藝術工作者領軍，帶著民眾走訪山林步道，以生動活潑的解說、現地速寫動植物等方式，細細了解觀音山的自然生態與人文故事，凡報名參加活動者將可獲得在地特色小禮。

尋鷹雄好漢 拍照闖關活動送特色口罩

此外，北觀處更廣邀民眾漫遊觀音山上多條步道，自10月1日起跑的「尋！鷹雄好漢－尋寶拍照闖關活動」，從觀音山上選出6個具有代表性的地標景觀，民眾只要與其中任4個地標合影，上傳至北觀處「幸福北海岸」臉書粉絲頁，於觀音山遊客中心服務台出示完整畫面，就可現場兌換特色口罩，限量2000組。

▲體驗親手製作沙拉涼筍。 圖：交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

觀音山套裝行程 採筍摘柚品風味餐

為了讓更多人認識觀音山之美，此次活動也特別結合旅行社、台灣觀巴等業者，推出觀音山套裝旅遊行程，除了有專人導覽解說觀音山自然生態與人文故事，還能視時令體驗一日小農現採綠竹筍或文旦柚的樂趣，當然更少不了品嘗最具在地特色的觀音山風味餐，絕對讓你不虛此行，滿載而歸。

▲體驗採筍樂趣。 圖：交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

在歡迎民眾造訪觀音山的同時，北觀處強調雖然疫情已然趨緩，遊客出遊仍請配合防疫措施並勤洗手，確保自身、親友以及大眾健康，北觀處所有第一線服務人員也會落實各項防疫措施，提供遊客最安全的旅遊環境，讓大家安心遊、平安歸。

▲八里文旦柚。 圖：交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）