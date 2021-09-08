大陸銀保監會新聞發言人7日表示，統計截至7月底，大陸銀行業針對房地產融資呈現「五個持續下降」特徵。第一是房地產貸款增速創8年新低，銀行業在房地產貸款的年增率為8.7％，低於各項貸款增速3個百分點。

第二是房地產貸款集中度連續10個月下降，房地產貸款占各項貸款的比重年減幅0.95％；三是房地產信託規模自2019年6月以來持續下降，房地產信託餘額與去年同期相比下降約15％。

第四是理財產品投向房地產非標資產規模近1年來持續下降，相關理財產品餘額的也年減42％，第五是銀行通過特定目的載體投向房地產領域規模，也呈現連續18個月持續下降，且相關業務規模年增率下降27％。

根據《上海證券報》引述大陸銀保監會方面表示，未來還將督促銀行機構在貸款首付比例、利率等方面，對有硬性需求的族群給予差異化支持。統計截至7月底，個人按揭貸款首套房占比達到92％，住房租賃市場貸款年增率為29％。