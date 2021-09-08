美國好萊塢32歲知名女星莉莉柯林斯（Lily Collins），2019年認愛導演男友查理邁道爾（Charlie McDowel）後，便經常在IG上放閃，去年9月更接受對方的求婚，沒想到時隔一年就傳來結婚的好消息。莉莉柯林斯在個人IG上大方公開一系列絕美婚紗照，受到大批網友的祝福。

莉莉柯林斯與查理於2019年相識相戀後，便時常在網路上放閃，甜蜜戀情羨煞旁人，2020年9月查理就向莉莉柯林斯求婚，莉莉柯林斯在當時還在IG上開心的PO出兩人的甜蜜照，並寫道「我的人生等的就是你，等不及要與你共度餘生」等，幸福之情溢於言表。兩人訂婚一年後，也終於在今年9月4日幸福完婚。

莉莉柯林斯在IG上公開的一系列絕美婚紗照中，只見她穿著一件透視古董修身長袖白紗，將凹凸有致的身材完美呈現，搭配乾淨的妝容與俐落的包頭髮型，整體造型看起來優雅又性感，即使成為人妻依然擋不住女神的魅力。而兩人的婚禮並沒有華麗的布置，只選在一處山林中對彼此許下諾言、交換戒指，隨後親吻彼此正式成為夫妻。

簡單、浪漫又溫馨的儀式感動不少粉絲，紛紛留言「女神實在太美了」、「請你一定要好好照顧我的女神」、「光看照片都覺得感動」、「這是我看過最美的婚紗照」、「隔著螢幕都感覺得到幸福」。

莉莉柯林斯擁有甜美臉蛋與深邃大眼，加上清新脫俗的氣質，使她一出道便受到注意。過去曾在《攻其不備》、《在劫難逃》及愛情喜劇《魔鏡，魔鏡》、《真愛繞圈圈》、《深刻入骨》、《悲慘世界》等多部票房電影中演出，憑著精湛又自然的演技，拿下多項大獎，成為好萊塢一線女星。去年再以電視影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）再度爆紅，人氣不斷攀升。