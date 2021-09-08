中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文8日上午在廈門第21屆中國國際投資貿易洽談會期間，在出席中美省州綠色低碳合作研討會暨對接會開幕式上發表主旨演講時表示，中美在綠色低碳領域有共同點，應該攜手彈好「合奏曲」。

新浪財經報導，王受文表示，中國正在制定實現雙碳目標的路線圖。而美國拜登政府重返「巴黎協定」，也宣布了新的碳減排目標。2021年4月，中美發表「應對氣候危機聯合聲明」，並表示將繼續探討未來十年的具體減排行動。

他指出，中美開展綠色低碳合作，既是實現兩國各自減排目標的有效路徑，也是加強中美經貿合作的重要領域。

美國氣候特使凱瑞(John Kerry)9月初剛結束三天的中國訪問行程，並先後與中國國務委員兼外長王毅、中國國務院副總理韓正、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪視訊會談。

會談後，凱瑞坦承中美關係已影響到雙方在氣候議題上的合作前景，而外界視凱瑞此行唯一的進展，是中美將於11月聯合國氣候峰會前再度對話。