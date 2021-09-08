新竹市長林智堅即將任期屆滿，卻拋出大新竹合併的想法，民進黨團總召柯建銘也呼應，柯建銘還說修法有望在2022年九合一大選升格，屆時首任大新竹市長「林智堅當然能選、楊文科也能選」，此言讓國民黨立委林為洲批評有因人設事之嫌，林智堅應該表明不選以自清。

林智堅先是拋出新竹縣市合併成「大新竹」構想，新竹縣長楊文科則認為應該合併升格，但大新竹人口未及現行《地方制度法》門檻，林為洲則拋出竹竹苗合併，不必修法也可以達法定門檻；柯建銘則說2022年前可望修法完成，林智堅跟楊文科都能選。

林為洲認為，新竹縣市合併不如竹竹苗合併，人口直接足夠可以升格，不用修法就能升格。因竹竹苗都已經是科技、半導體生活圈，有共同產業聚落，且文化上是客家重鎮，全台灣最重要客家文化圈，無論從人口、地理、產業、文化來講，竹竹苗合併成第七都比較適合。

不過對於柯建銘說2022前可望完成修法，屆時林智堅跟楊文科都能選，林為洲質疑有因人設事之嫌，若要證明不是因人設事因人修法，林智堅應宣布不參與這次選舉。如果真的是為了新竹縣市發展，合併議題應該長久考慮，現在修法也可以，但要多一點討論，2026九合一大選再適用比較合適。

林為洲強調，不要讓人覺得修法就是為了自己要用，林智堅自己任期快到了，就要趕快修法，讓自己可以繼續選，「政治可以這樣搞？我不能接受」，林為洲批評，合併如果只是為了自己任期到，自己要繼續選，所以要來修法，民眾會相信為地方發展嗎？「我不相信。」