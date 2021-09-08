台灣土地開發公司（2841）為因應集團業務發展，宣布經董事會改選通過，由台開董事邱于芸擔任新董事長，原任董事長邱復生將出任台開集團總裁。

邱于芸表示，未來希望進一步將創意經濟的概念導入台開。「邱總裁將會是公司創意來源，如同電影，他發想劇本，我去拍攝推動上映。」亦即將繼續以文化創意與科技創新的精神，帶領團隊前進，開創更大利基。

邱于芸指出，會在現在願意接任台開董座，主要是回國後，不但在商學院教書，還有知名的不動產總經理也是她的學生，漸漸熟悉台灣政商環境，且後來在台開擔任董事多年後，深入了解台開企業文化，資產結構，願意在此時候接手，帶領台開朝創意經濟發展。

對於疫情下各行各業所面臨的更嚴峻挑戰，邱于芸表示：「在現有基礎下，面向未來，台開和台灣社會都有很多挑戰，那也是我們成長進步的方向。」

記者會中，她打趣，不願被外界形容為台開公主接班。她開玩笑說，海外學成歸國，我應是女王。其實台灣女力早已崛起！

對於台開相關債務問題，她也表示，將會與有關單位重新接洽。邱復生則強調，台開已在股東會通過私募案，且在通膨的時代，台開擁有抗通膨的大批土地資源。邱復生並強調，幫政府單位包括花蓮、高雄岡山工業區等代墊的60億元款項，會積極溝通，期政府讓開發案盡早執行，且支付代墊款。

邱復生指出，這項人事案已獲得慧洋董事長藍俊昇與年代董事長練台生等大股東支持。

邱于芸畢業於倫敦政經學院、英國劍橋大學博士，曾任中華民國文化部政務次長，並歷任台開集團董事、總經理等要職。