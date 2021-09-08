現在絕大多數中小學教師都已打了第一劑疫苗，但面對印度變種Delta病毒，只打一劑已不夠。全國教育產業總工會近日函請指揮中心同意中小學教師隨班施打BNT疫苗，避免校園防疫破口。

全教產表示，指揮中心宣布7月27日疫情警戒標準降為第二級後，目前校園已經發生多起染疫事件，新北市有數千名國中以下學生停課，某染疫幼兒園教師於7月才接種過第1劑莫德納，各縣市教師也均僅施打第一劑新冠疫苗，教學現場已存在許多染疫風險之不確定危機。

全教產表示以高中以下學校科任教師為例，每周均會接觸至少400到600名學生，每一學生代表一個家庭，只要發生1校1學生或教職員確診，都可能會讓數百個家庭陷入染疫風險。

全教產說，教育部宣布從9月23日起，將針對12至17歲學生施打BNT疫苗，且指揮中心也開放已打AZ的第一、二類人員可混打mRNA疫苗，因此建請貴指揮中心開放已施打第1劑之教師，比照過去流感疫苗隨班施打BNT疫苗，以提高保護力，降低校園群體染疫的風險，杜絕校園防疫破口。