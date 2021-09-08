歐洲高階車用風扇訂單直達2022上半年，新能源車亦與客戶維持緊密合作關係，車用電子與生活科技系統大廠元山科技（6275）8月營收3.18億元，不僅創下歷年同期新高，也拿下歷史第九高，呈年增5.06％，另累計前8月營收26.06億元，亦較去年同期增加17.09％，元山指出，雖然實際出貨仍受到全球缺櫃問題影響，但未來展望仍屬審慎樂觀。

元山指出，歐洲車市回溫為車用風扇帶來成長動能，目前在手訂單掌握度直達2022上半年，除了既有歐洲市場外，元山從2020年正式進軍中國車用市場，新區域市場的擴張，不僅在去年全球疫情期間維持年成長亮眼成績，更進一步深化與中國客戶關係，並積極與客戶合作共同開發電動車用風扇，持續參與新專案的研發機會。

展望未來，元山仍維持審慎樂觀看法，歐美等國疫苗覆蓋率高，帶動歐洲高階車市成長可期，而中國積極發展新能源車市場，車用之外，以電競需求為主的高階運算亦穩定挹注，儘管全球海運缺櫃問題短期難解，影響實際出貨行程，公司將審慎評估因應，仍樂觀市場需求成長帶動營運升溫。