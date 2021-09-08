消息人士透露，中國最大的房地產仲介公司貝殼控股正在計畫赴香港上市，並已聘請高盛牽線負責上市事宜。騰訊和日本軟銀持股的貝殼控股2020年曾在紐約首次公開發行(IPO)中籌資21億美元，使其成為當時第二大中企赴美上市案。

路透8日報導，消息人士稱，貝殼目前正研究在香港進行雙重主要上市（dual-primary listing）籌資類似金額，其赴港上市最快可能在今年底進行。

報導稱，貝殼是中國所謂的平台公司之一，這類公司掌握著大量資料，目前受到中國監管當局前所未有的打擊。貝殼的上市計畫表明，這類平台公司仍在香港探索融資機會，儘管在當前監管環境下，其股票前景並不樂觀。

報導指出，目前有越來越多紐約上市中企通過私有化或回歸本土附近市場進行雙重掛牌，以全部或部分降低其在美國交易所的曝險。

稍早前，中國市場監管者已開始調查貝殼的反競爭行為，以了解該公司是否強迫房地產開發商只能將住房資訊公佈在其平台上。中國政府也加強對房地產市場的監控，貝殼8月曾經預警，2021年第三季淨營收可能下滑近三成。