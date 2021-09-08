台大醫院昨日新增1名確診案例，外傳該案身分為麻醉護理師，醫院也在昨日證實關閉開刀房進行清消，並把接觸者召回採檢。台大醫院企業工會今表示，完全同理感控人員的辛勞，但不可否認的是，事發當下仍有許多員工直到新聞報導前，都對院內疫情一無所知，宛如無頭蒼蠅，擔憂是否還能返家、家人需不需要立即採檢。

台大醫院企業工會表示，過去院方對於院內疫情，總是抱持「你不知道，就是你不需要知道」的態度，工會完全同理感控人員的辛勞，但不可否認的是事發當下仍有許多員工直到新聞報導前，都對院內疫情一無所知，在錯愕之中懊悔與擔憂傳染給家中親友。

對此工會建議，儘管對於感控、防護平時已做足準備，在完成調查以前，院方仍可在確保不違法與員工隱私的前提下，對院內員工概述現況，同時公告相關匡列準則，否則恐令員工宛如無頭蒼蠅一般，擔憂是否還能返家、家人需不需要立即採檢。

根據「COVID-19疫情醫療照護工作人力短缺之應變處置建議」，已接種2劑疫苗達14天且與確診者有過密切接觸的醫療人員，在第一次PCR陰性以後可返回工作崗位，但需自主健康管理21天並且每3日接受採檢，但工會表示，上述規定應僅適用於三級警戒下「人力短缺」的醫療機構，本次病毒是否屬於高傳染力變異株仍是未知數，工會認為此次密切接觸者應予匡列，並應安排居家辦公或以公假方式暫緩上班，例如刀房雖關閉，有密切接觸者，不該調度支援其他單位，亦應避免接觸免疫低下的病人。

工會表示，我們很遺憾得知，本次暫時關閉的單位，仍有同仁被要求以「事假」或「特休假」等「自己的假」辦理請假，這不僅有違法之疑慮，更是對於無可避免之執業風險受害者的落井下石，要提醒相關單位，調派員工支援應考量其能力與專業屬性，並確保其在完善監督、訓練下執行較不熟悉的醫療業務。

工會認為，台大面對此類議題，應更積極主動，並且站在保護員工、支持員工的立場攜手防疫，工會也願做院方與員工之橋梁，只可惜疫情至今院方甚少在事發當下將工會視為能夠共患難且交換資訊的夥伴。我們在照顧患者時，總是希望能夠讓患者知道治療處置之原因，而非父權式的「你照我說的就對了」態度，同理可證員工心理的感受，而我們也期待看見台大好的轉變從現在開始。另工會也衷心期盼確診的同仁早日康復。