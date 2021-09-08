網安設備廠瑞祺電通(6416)股東常會通過配息約3.64元，今（8）日以96.7元參考價除息交易。股價開高後上漲1.15％至96.7元，填息率達約30.56％，惟10點後受賣壓出籠影響翻黑下跌1.05％、窘陷貼息態勢，填息步伐不穩。

瑞祺電今年在手訂單需求良好，惟受零組件缺料嚴峻影響，2021年第二季合併營收降至11.18億元近2年低點，毛利率19.16％、營益率5.06％分創近2年及歷年低點。使歸屬母公司稅後淨利0.42億元，季減41.72％、年減57.74％，每股盈餘0.58元，雙創新低。

累計瑞祺電上半年合併營收23.59億元、年減13.27％，仍創同期次高。但毛利率20.15％、營益率6.98％，低於去年同期20.72％、10.26％，營益率創同期新低。加上業外收益驟減91％，使歸屬母公司稅後淨利1.15億元、年減38.8％，為近7年低點，每股盈餘1.58元。

瑞祺電總經理洪德富表示，今年以來訂單能見度佳，但零組件缺料影響生產及出貨進度。不過，公司持續聚焦貢獻逾7成的網通領域，積極開發新品及解決方案，軟體定義廣域網路（SD-WAN）及工業網安（OT）為強力發展市場，看好5G普及後客戶需求成長動能。

此外，瑞祺電續朝更高階的通訊科技（CT）及資料科技（DT）開發多款新伺服器，預期有助提升營收及毛利率。同時，為因應客戶需求，7月底已將營運及製造總部自樹林遷往新莊，產能擴充近5成，若8月試營運狀況良好，看好下半年及未來將為營運增添新動能。