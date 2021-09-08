選美出身的胡杏兒，獲得1999年的香港小姐季軍以及活力風采獎，讓她以此打開知名度，同時，胡杏兒也是幸福人妻代表，今天4月才生下第三胎的她，身形纖細、產後狀態極佳，完全不像三寶媽咪，胡杏兒也不吝嗇展現好身材，她辣穿細肩帶、低胸的長洋裝拍寫真，大方露出酥胸、白皙美肌，畫面超養眼。

照片中，胡杏兒身穿細肩帶、低胸的藍色長洋裝拍寫真，她大方解放酥胸、白皙美肌和鎖骨，身形纖細的胡杏兒，對著鏡頭擺出嫵媚姿勢，她散發濃濃女人味，41歲胡杏兒完全看不出才在4月生下第三胎，說她是辣媽一點都不為過。

胡杏兒對鏡頭擺出嫵媚姿勢，散發濃濃女人味。（圖／取材自胡杏兒微博）

胡杏兒狀態極佳，完全看不出是三寶媽咪。（圖／取材自胡杏兒微博）

胡杏兒也發文寫下：「抓住夏天最後的尾巴，廈門的海邊真美」，不過外界都把焦點放在她的好身材上，女星胡定欣就直呼：「這位是少女嗎」、姚子羚大讚：「美少女」、胡蓓蔚驚呼是天然美，網友也紛紛留言：「很漂亮」、「生了3個還這麼瘦，真好」、「好清爽的感覺，太喜歡了」。

胡杏兒雖然頂著港姐光環出道，不過她仍積極精進自己的演技，挑戰高難度、勇於嘗試不同角色，胡杏兒還因此擁有「百搭花旦」的美名，而身為美人一枚的她，還是幸福人妻代表，胡杏兒在2015年嫁給金融才俊兼夜店老闆李乘德，夫妻育有3個兒子，幸福組成一家五口，而胡杏兒4月生下第三胎兒子、做完月子後，隔月就曬自拍霸氣宣布：「我回來了」，積極回歸演藝圈。