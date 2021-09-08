美國之音報導，英國商務大臣誇滕(Kwasi Kwarteng)下令對一名中國科學家擬議收購威爾斯一家小型石墨烯製造商的交易進行國家安全審查。石墨烯是已知的最薄、最輕的「超級材料」。這是英國政府對涉及中資的收購案進行國家安全審查的最新案例。

英國政府9月6日說，英國商務大臣誇滕根據2002年的《企業法》的規定，在9月5日發佈了一份《公共利益介入公告及徵求意見》，要求英國競爭和市場監管局（CMA）對中國科學家周忠福（Zhongfu Zhou）博士創辦的坦隆國際有限公司（Taurus International LTD）、他本人或任何與他或其公司有關聯的企業預期對佩培圖斯集團（Perpetuus Group）的全部或部分收購進行國家安全審查。

「這意味著，該內閣大臣將就該交易是否違反或預計會違反公共利益以及是否應提交第二階段評估做出最終決定，並對競爭和公共利益問題均會予以考慮，」這份公告說。

英國競爭和市場監管局必須在明年2月7日前向商務大臣提交有關的評估報告。報告還將綜述公眾就這個問題發表的評論。

據英國《衛報》報導，佩培圖斯在南威爾斯擁有三個生產基地，但它是一家小公司，其主要的石墨烯子公司只有14名員工。根據公司帳目，在截至2020年3月的一年裡，其營業額僅為47.9萬英鎊。它成立於2013年。不過，該公司的網站說，它擁有超過10年幫助企業尋找全面解決方案的經驗。

根據「佩培圖斯先進材料」的網站，該公司是一家表面改性石墨烯和碳納米管的商用製造商，擁有「世界級的科學家、工程師和商業領袖團隊」。

在佩培圖斯公司網站所列的「夥伴」（Associates）一欄上只有周忠福博士的名字，他是「首席納米技術科學家」。根據公司對他的簡介，他現在是阿伯里斯特威斯大學（Aberystwyth University）物理系的研究教授和首席研究員，在二維材料應用方面被公認為世界領先的權威之一。他在中國科技大學讀的本科，學習冶金物理化學（稀土工程）並在1998年獲得該校的博士學位。畢業後，他在母校擔任講師，並在中國一家公司短期擔任技術總監和生產經理。2005年，他在牛津大學獲得材料科學博士學位。畢業後在威爾斯的卡迪夫大學（Cardiff University）工作數年後於2010年到阿伯里斯特威斯大學(Aberystwyth University)就職。

在互聯網上進行的搜索顯示，周忠福博士在中國也有多項頭銜。根據內蒙古復合材料產研院網站上提供的信息，周忠福是上海大學材料科學與工程學教授、中歐協會新材料產業促進委員會秘書長、內蒙古石墨烯產業化工程研究中心主任、內蒙古碳基新材料重點實驗室主任和內蒙古復合材料產研院院長。2020年5月30日，他在微信直播平台就石墨烯粉體規模制備及複合應用進行了專題學術報告。

石墨烯目前是世上最薄卻也是最堅硬的納米材料，也是目前世上電阻率最小的材料。2004年，英國曼徹斯特大學的兩名物理學家首次從石墨中分離出石墨烯，兩人也因此在2010年共同獲得諾貝爾物理學獎。石墨烯被視為新一代電子元件或晶體管，在從電子到國防到醫學等一系列行業具有應有潛力。

2015年10月，中國領導人習近平訪問英國期間參觀了曼徹斯特大學的國家石墨烯研究所。隨後，中國的華為對這個研究所進行了投資。

英國政府表示，它對這個潛在的收購感到擔憂，是因為「在英國供應的所有石墨烯等離子體產品和／或服務中，至少有四分之一是由佩培圖斯提供的」。

最近幾年，英、美等西方國家都出於國家安全方面的考慮加強了對中國公司收購其企業的安全審查，尤其是那些涉及敏感技術的行業。

今年7月，英國首相約翰遜下令對中國的半導體巨頭聞泰科技旗下的安世半導體（中國）有限公司（Nexperia）收購英國最大的芯片製造商紐波特晶圓製造公司（Newport Wafer Fab）一事進行國家安全方面的審查，英國政府也停止了對這家芯片製造商的資助。