疫情暴發前，家扶安排兒童保護宣導活動，透過互動遊戲讓學童投入學習。（資料照、家扶提供／盧金足台中傳真）

疫情無法走進家戶進行訪視的狀況下，家扶為持續關心孩子居家學習和照顧品質，改為視訊通話關心阿寶的生活狀況。一次線上兒童團體課程，社工在鏡頭裡發現阿寶神情異常，同時傳來媽媽情緒高張的打罵聲，發現媽媽負面情緒影響到孩子安全，立即介入保護阿寶和弟妹免於遭不當對待。

為落實兒童保護知能，家扶基金會開發設置Spark AR濾鏡遊戲「兒保知識王」，後疫情時代把兒童保護宣導工作從線下帶到線上，題材涵蓋性別平等、網路安全、校園人際和不當管教等多元面向，從日常生活落實兒童保護觀念，全方位建構兒少安全防護網。

即日起開啟家扶官方臉書或IG社群濾鏡，親子可透過擴增實境的互動體驗，以寓教於樂的方式促進自我保護意識，校園安全不只防範病毒，也要預防網路的「大野狼」。

就讀國小五年級的阿寶，疫情三級警戒時爸爸忙於物流工作，他和弟妹的起居學習都由媽媽一手張羅，面對育兒和家計的各種壓力，家庭氣氛常處在緊繃狀態。

家扶基金會社工處處長周大堯指出，三級警戒時孩子長時間居家學習，據衛福部統計5月16日至6月15日兒少保護通報案件量較去年同期減少26％、學校通報則大幅減少50％，顯見疫情下對於兒少保護工作是一大考驗。

有感於線上學習和遠距工作將為常態，這段期間除改為通訊或視訊設備加強服務，也與科碼新媒體合作開發數位宣導工具「兒保知識王」AR濾鏡，趣味性互動問答吸引兒少注意，建立正確觀念，提升自我保護能力，讓兒少保護宣導與教育工作不因疫情影響而中斷。

家扶基金會呼籲社會大眾主動關心孩童生活，邀請店家、學校和社區成為「兒保好鄰居」攜手建立安全防護網，如發現周遭孩子遭受身體、精神、性虐待或嚴重疏忽等不當對待，請撥打113保護專線或直接與各地家扶中心聯繫，共同守護兒少安全與權益，避免憾事發生。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。