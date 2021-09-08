新竹市長林智堅，為新竹縣市升格，專程北上拜訪，尋求立法院民進黨團與中央的支持；民進黨立院黨團今表示，如果未來要啟動《地方制度法》第四條修法，讓升格到直轄市的人口數門檻下降，立法院民進黨團是以樂觀的態度面對這樣的一個修法方向。

民進黨副幹事長蔡易餘也是嘉義縣出身的立委，他說，嘉義縣市如果只是合併，可能也還沒有辦法到達所謂升格的效果，因為統籌分配款還是無法增加，所以嘉義的部分可以考慮邀請雲林，雲嘉嘉一起討論能否合併升格，也是一個思考的方向。

蔡易餘今在民進黨團記者會指出，新竹縣市從林智堅市長、楊文科縣長兩位兩個行政首長都對整個大新竹共同生活圈應該要合併升格提出呼籲，相當不簡單，也證明整個新竹因為竹科所帶動的共同生活圈，在有了新竹高度的共識，而且看起來，如果新竹縣市可以升格的話，有利於整體的地方發展。

他說，林智堅拋出這樣的議題，可以看出整個新竹有迫切的需要，合併升格確實有利於整體的地方治理。如果升格為直轄市，更是可以爭取到更多的統籌分配款。

他表示，台灣的區域重新調整，確實也是這個國家治理很重要的一件事，民進黨立法院黨團在這個會期會好好的來討論這件事。