于姓男房仲得知已婚的江姓女同事被「恐怖情人」林姓運將騷擾，去年他埋伏砍死林男，一審將他判刑9年8月，上訴後，死者妻子在法庭上泣訴于男是殺人凶手求重判，台灣高等法院審結，維持一審刑度，將于男判刑9年8月。可上訴。

去年4月11日深夜，于男持藍波刀在台北市莒光路砍殺林男18刀，林男送醫搶救近3個月後仍不治身亡。檢警原以為是隨機殺人案，追查後竟發現是預謀殺人。

檢方起訴指出，于男與江姓女同事各有家庭，但關係匪淺，因江女告知遭「恐怖情人」林男騷擾，去年初竟在林男車上裝GPS追蹤器，還開始自主重訓，案發當天在林男住家附近埋伏，見林男現身，隨即衝上去殺人。

于男左手撐傘佯裝路人，右手拿藍波刀朝林的背部刺殺10多刀，凶刀刀刃「卡」在林的左手掌，于隨後被捕；警方偵辦一度以為于男是隨機殺人，後來偵辦發現于的殺人動機與情殺有關聯。

于男遭北院依殺人罪判刑9年8月，江女因協助于男取得林停車位置訊息，令于得以順利更換GPS衛星定位追蹤器電池，持續竊錄林非公開之活動，侵擾林之隱私，遭依共同犯竊錄非公開活動罪判刑8月。高院將于男判刑9年8月，但給江女緩刑2年宣告。