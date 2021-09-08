晶圓專工大廠聯電（2303）董事長洪嘉聰8日上午獲清華大學頒授名譽博士學位，洪嘉聰說，這是他的第一個名譽博士學位，感到非常高興。而清大名譽博士學位頒授典禮於8日上午十點半舉行，洪嘉聰不到十點就到場，顯示對此一榮譽的高度重視。

洪嘉聰於1991年加入聯電，從財務部經理做起，歷任財務長與資深副總經理，曾獲選為亞洲半導體業最佳財務長，2008年升任聯電董事長，為聯電成立以來及半導體業少見由財務長升任董事長的第1人。

清華大學8日頒授聯電董事長洪嘉聰名譽博士學位，表彰這位傑出卻低調的企業家對台灣產業及社會的貢獻。洪嘉聰表示，這項成就不只是個人榮譽，也是清華大學對聯電長久以來耕耘半導體產業的肯定，他以成為清華人為榮，未來將持續深化雙方合作，並期望成為產學合作的最佳範例。

洪嘉聰首先感謝清大前校長劉炯朗推薦他為名譽博士，並表示劉炯朗自2006年起擔任聯電獨立董事，對聯電發展給予許多指導，在聯電策略轉型的過程中提供關鍵性支持。