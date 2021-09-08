中正紀念堂轉型方案出爐 擬改造為反省威權公園 11:102021/09/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中正紀念堂。（資料照／陳君瑋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 促進轉型正義委員會今天公布中正紀念堂轉型方案，將以「反省威權歷史公園」主軸轉型，改造園區成為歷史教育素材，並提出大廳銅像應予移除、堂體功能及外觀應予改造等處置措施。 根據促轉會方案，中正紀念堂轉型方案規劃構想，主軸是將中正紀念堂改以反省威權的歷史公園，整體園區有2大轉型方向，包含改造威權空間與重構紀念敘事。 園區內主要威權象徵3大處置措施則建議大廳銅像應予移除、堂體功能及外觀應予改造，以及園區整體崇拜軸線應予破除。 加州大學研發常溫新冠疫苗 改造自植物病毒 新竹漁產直銷中心明年底完工 攤商無縫接軌入新家 #應予 #威權 #中正紀念堂轉型 #改造 #反省 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投雞舍變招待所 白絲羽烏骨雞零距離上桌 18:392021/09/07 寶島 最熟悉的美景 阿里山林鐵全新LOGO傳遞旅運新視野 11:432021/09/07 生活 建立使命導向的組織 08:302021/09/07 財經 新竹光臨藝術節「科技未來」燈區 10日三座公園開展 16:442021/09/06 生活 有償碳排放 大陸試點模式可借鏡 04:102021/09/07 焦點新聞 立委力促鼓山舊魚市活化 翻身旗鼓觀光新亮點 18:432021/09/07 生活 曝險逾4,000萬美元 菲航聲請破產 國銀海外又踩雷 04:102021/09/07 財經要聞 池上光電廠 本月可望發電 04:102021/09/08 地方新聞 《其他股》中鼎攜手西門子 承攬森霸電廠二期計畫 12:352021/09/07 財經 環球時報》中美應為雙邊關係劃定一條底線（吳士存） 10:052021/09/07 海納百川 網紅「奎丁」改造成清純妹子 回春妹妹頭引狂讚 16:252021/09/06 娛樂 政治熱門新聞 看完蔡英文民調 名嘴斷言：她這招將失靈 - 政治 陳時中認了「不排除全國再次升回3級警戒」 引爆網怒火 - 政治 疫苗真的太多？他曝光2組驚人數字：覆蓋率都打在官員身上 - 政治 新北疫情升溫知道了 數千網友灌爆蔡英文臉書：第2劑疫苗呢？ - 政治 2022台北市長看好他？美國博士曝最新預測 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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