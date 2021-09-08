促進轉型正義委員會今天公布中正紀念堂轉型方案，將以「反省威權歷史公園」主軸轉型，改造園區成為歷史教育素材，並提出大廳銅像應予移除、堂體功能及外觀應予改造等處置措施。

根據促轉會方案，中正紀念堂轉型方案規劃構想，主軸是將中正紀念堂改以反省威權的歷史公園，整體園區有2大轉型方向，包含改造威權空間與重構紀念敘事。

園區內主要威權象徵3大處置措施則建議大廳銅像應予移除、堂體功能及外觀應予改造，以及園區整體崇拜軸線應予破除。