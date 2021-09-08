3年前在桃園某國小擔任導師的歐姓男子，假裝對國小5年級的女學生搔癢嬉戲，卻對4名9歲女童加以摸胸摸臀及親臉，一審將歐男判刑7年，二審認定歐男觸犯5個加重強制猥褻罪，且未曾自我反省、避重就輕，犯後態度不佳改判刑9年，上訴後，最高法院駁回定讞。

擔任教職已19年的歐男，在2018年間與女童聊天過程中，藉以手搔癢對方腹部，而將她身體控制於自己身型之下之機會，以手伸入她上衣、內衣內撫摸胸部；他利用前往資源回收室拿取物品機會，假意撫摸另一女童頭部，以手隔著衣服撫摸路其胸部。

歐男知悉一名女童受有腳傷，於是前往美勞教室藉詞關心，聊天過程中以雙手撐住女童腋下，將手伸入衣服裡面撫摸其胸部及私處，他還不顧女童拒絕，以手托起對方下巴之後親吻女童嘴巴，對4名女童強制猥褻。

二審台灣高等法院斥責歐男枉為人師表，利用學童信任、接近師長之機會猥褻女童，他的犯行應嚴加譴責，且他自始未曾自我反省、避重就輕，犯後態度不佳，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判囚9年，上訴後，最高法院駁回確定。