中秋佳節將至，嘉義縣政府大力推廣庇護工場秋節禮盒，以協助庇護工場孩子穩定就業。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中秋佳節將至，嘉義縣政府大力推廣庇護工場秋節禮盒，以協助庇護工場孩子穩定就業。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

蛋黃酥禮盒由領航身心障者產業庇護工場員工生產，一步步反覆工序用心烘焙。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中秋佳節將至，嘉義縣政府大力推廣庇護工場秋節禮盒，除常見的茶葉、蛋黃酥，今年還有全縣唯一企業型弘元皮革庇護工場與古德狗寵物用品專賣店合作，推出的聯名限量禮盒，主打毛孩烤肉禮包，讓毛孩與主人賞月度佳節之際，也能吃到健康安心的烤肉零食。

縣府勞工暨青年發展處勞資關係科長邱怡玟指出，目前嘉縣內共有4家庇護工場，分別經營茶葉、咖啡、奶茶製作包裝，以及烘焙產品製作、加工包裝和狗零食、潔牙骨製作包裝，共協助36名身心障礙者庇護員工安心穩定就業。

因中秋節將屆，庇護工場也推節慶禮盒搶買氣，像茶葉禮盒就是身心障礙聯合會庇護工場選自阿里山區海拔 1000公尺至1500 公尺手採茶葉，透過茶農有機耕作，半發酵焙茶技術，以及庇護工場學員手工包裝製作，另蛋黃酥禮盒由領航身心障者產業庇護工場員工生產，一步步反覆工序用心烘焙，不添加任何防腐劑，是一分適合傳遞溫馨與祝福的優質好禮。

至於狗零食毛孩賞月特餐是弘元皮革庇護工場與古德狗合作，以「古德狗X弘元庇護工場」聯名概念推出的限量禮盒，選用台灣100％新鮮天然純雞肉製成，並通過SGS檢驗認證，讓毛小孩吃的安心，與主人共度「肉團團，月圓圓」的中秋佳節。

受疫情衝擊，庇護工場經營也受到影響，勞青處呼籲，在中秋月圓人團圓之際，各界踴躍採購庇護工場產品，能讓工場穩定經營，也給庇護工場學員的努力多一分鼓勵，嘉義縣長翁章梁也邀請民眾用行動支持採購庇護工場產品，協助庇護工場孩子穩定就業。