西北太平洋雙颱共舞，其中第14號颱風「燦樹」已在短時間內增強為中度颱風，中央氣象局表示，由於目前燦樹所處海域條件良好，周末接近台灣時很可能會進一步增強為強烈颱風，最快明晚就可能發布海上颱風警報。

氣象局技正王君賢表示，周五前台灣受太平洋高壓影響，天氣晴朗炎熱，午後雷陣雨以山區為主，不排除有較大陣雨出現，第13颱風「康森」目前位於菲律賓陸地，未來將通過南海，對台無影響。

至於第14號颱風燦樹則是關注重點，目前距離鵝鑾鼻東方約1380公里海面，由於其所處海洋條件非常好，正迅速增強中，目前強度已達中颱上限，但是暴風圈半徑僅120公里，可謂小而扎實。

未來將沿著太平洋高壓南緣朝西北西往西北方向移動，影響台灣時間落在周六到下周一，雖然路徑上北到台灣北部海面、南到呂宋島北部都有可能，但大致還是會朝著巴士海峽機率較高，不排除最快明晚或後天清晨發布海警，陸警因為颱風半徑小，要依到時位置而定，因此變數仍大。

王君賢指出，當燦樹通過呂宋島後會因為海溫降低，強度上可能會減弱，接近台灣時可能是強烈颱風下限或中度颱風等級，周六台灣南部、東半部將有短暫陣雨，下周日、下周一各地都有短暫陣雨，颱風接近過程中，基隆北海岸、東半部、恆春半島、西南部、彭金馬離島等要留意長浪，下周二逐漸脫離颱風影響。

至於雙颱是否會出現藤原效應？王君賢說，藤原效應是兩個颱風距離1000公里左右而出現的戶繞情形，現在彼此距離約1200公里，目前仍是以太平洋高壓主導為主，這會是未來的觀察重點。

台灣颱風論壇｜天氣特急臉書專頁表示，過去24小時，璨樹從熱帶低壓30節的風速，一口氣飆升到中颱等級的85節風速，而在凌晨美軍最新的報告更顯示，颱風近中心最大風速已達125節，基本上已經可以算是強颱等級。

在30小時內，颱風強度足足增加了95節的風速，是快速增強(近中心最大風速於過去24小時內，增加至少30節)定義的2.5倍，美軍聯合颱風警報中心的報告文中甚至用了「極度快速增強(Extreme rapid intensification，ERI)」來形容此一現象，真的不算常見。