珠寶大盜徐開喜在2006年10月，因北所越獄案，服刑完畢出獄後一度銷聲匿跡，2007年元月，突然在台北市火車站前的天成大飯店舉辦「六十大壽」，席開廿多桌，當時警方還以為他是想金盆洗手打個秋風，未料，這場壽宴竟是他暗中串連當年老兄弟，為復出江湖預做暖身鋪路的暖身宴。

徐開喜行事大而化之，喜稱老大，2006年10月出獄後沒有遠避紅塵，反而選在燈紅酒綠的北市中山區租屋，每天都泡在林森北路知名的「浪漫一生」餐廳擺龍門陣，各方黑道兄弟和前後獄友都跟前跟後，警方雖暗中監控，但徐開喜還是有辦法在當時遙控策劃了北縣市三起銀樓和住宅強盜案。

其實，徐開喜出獄後一度有意前往大陸發展，他會選擇再走不歸路，警方研判，應是難耐毒癮的誘惑所致。徐開喜有毒品前科，昔日在北所越獄後，所方也曾在其舍房內搜出安非他命，而他吸收的多名手下，也多是前科累累的癮君子，彼此經由毒品的結合，形成年90年代來國內最大的強盜集團。

徐開喜當時怕遭警方鎖定，因此都戴假髮和蓄鬍鬚等 方式易容變裝，逃避警方追緝，並持續指揮手下打劫作案，籌措吸毒開銷。

警方調查，徐開喜2006年以前服刑時，雖年近6旬，但在獄中有健身習慣，體格仍然健壯，直到2007年7月，台中市警方在汽車旅館查獲販毒案，逮捕三名毒犯，起出假髮兩頂、膠帶、手套、鴨舌帽、電擊棒、台中市十多處銀樓位置電子地圖等證物，及兩把手槍、子彈廿一 發，事後三人才供出，幕後主使者就是徐開喜。因此要不是手下吸毒意外落網供出案情，警方還真不敢相信徐開喜竟有如此「 老當益壯」的身手。

經警方多次借提嫌犯等人查證，證實徐開喜重出江湖組織強盜集團，並提供作案槍枝和銀樓等地點，並負責主導大陸地區金錶、金飾銷贓管道洗錢事宜。

落網同夥當時也並供出，徐先前已經犯下包括台北志服銀樓在內的兩件銀樓強盜案、台中市中美銀樓和天美銀樓等四起銀樓強盜案、和台南縣市兩起住宅綑綁強盜案等共八起強盜案，獲得約二千多萬元金飾金 錶等贓物，朋分買毒品花用。