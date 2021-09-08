日本網紅Tommy長期居住在台灣，時常分享台日兩地的美食、文化，頻道TommyTommy Japan擁有超過50萬人追蹤，在網路上小有名氣，前陣子因為疫情關係，他回到日本大阪老家，目前日本的疫情仍然無法壓下來，他也曝光了當地的情況。

日本現在的單日確診人數仍居高不下，連演藝圈都淪陷，醫療資源嚴重不足，Tommy也分析，他回到日本後發現，會出現這種現象跟日本人都沒有戴好口罩有關，不僅如此，他在台灣的時候認為進店家掃實名制是很正常的事，但在日本大家卻嫌麻煩，幾乎都會直接忽略，無形中到處都是防疫破口。

日本街上還是有很多人不戴口罩。(圖/翻攝自TommyTommy Japan YT)

Tommy實地走訪大阪最熱鬧的難波心齋橋地區，發現人潮比以往還要少很多，就連知名連鎖服飾店都撐不下去關門，讓他十分感慨，直呼「心齋橋真的是很吃觀光客」，除此之外，走在街上的民眾大部分都沒有戴口罩，就算戴了也會露出鼻子，或是乾脆直接拉到下巴，等於毫無防護作用。

原先熱鬧的地方都變得冷清。(圖/翻攝自TommyTommy Japan YT)

Tommy也提到8月25日台灣單日零確診，日本媒體大肆報導，引起日本網友廣大迴響，認為台灣防疫做得很好，影片曝光後，也引起網友們的共鳴，不少人紛紛留言，「讓我回憶起以前住在大阪時所有街景，真的變好多喔」、「好懷念出國去日本的時光」、「希望疫情快結束，恢復以前的盛況」。