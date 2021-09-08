賴姓男子不滿衛福部長陳時中的防疫政策，上臉書批評「阿中部長隱瞞疫情，無恥舔美賣臺」，陳時中得知此事，親自提起告訴。台北地院認為，賴男使用的文字已超出合理評論的範圍，判他拘役3天，得易科罰金3000元。

判決指出，賴男因對陳時中有關新冠肺炎的防疫政策有所意見，2020年6月6日前某日，以臉書帳號「賴斌勤」在「資訊大小事分享團」社群中，發表「阿中部長隱瞞疫情，無恥舔美賣臺」文字，陳時中認為受辱，對賴男提告。

賴男偵審期間均否認犯行，辯稱他只是針對政府官員處理疫情的議題，表達自己的立場，沒有侮辱陳時中的犯意，但法官認為「無恥舔美賣臺」等文字，依一般社會通念，具有輕蔑並使人難堪的意思，該語彙已超出一般合理適當評論的範圍。

法官審酌賴男，缺乏尊重他人的法治概念，並已對陳時中的人格、名譽及社會評價造成嚴重損害，且始終否認犯行，沒有悔悟自省之心，甚至意圖延滯訴訟屢次不到庭，犯後態度不佳，故依公然侮辱罪判賴男拘役3天，得易科罰金3000元。