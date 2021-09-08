高雄市社會局盤點公務機關閒置空間，廣設公共托育機構，其中，北高雄8區都已經確定公共托育機構地點，整修工程將會陸續啟動，預計明年將能全面啟動托育服務。民進黨立委邱志偉說，希望藉此為民眾減輕負擔。

北高雄的岡山、路竹、梓官、彌陀等4區都已經有公共托育機構正在運作，岡山是位於勵志新城乙區中、路竹則是在舊鄉公所2樓，梓官則位於梓官社區老人日間照顧中心3樓，彌陀是在原鄉代表會2樓的空間。

另外，永安區的托育機構位於維新里的多功能活動中心3樓，目前正在修建中，預計在今年底完工並啟動收托。

尚未有托育機構的橋頭、湖內及茄萣區，在高雄市社會局、教育局盤點學校空間後，分別選定在橋頭區的甲圍國小、湖內區的海埔國小及茄萣區的茄萣國中，將分別整修學校的閒置教室空間，打造成公共托育機構，提供2歲以下嬰幼兒的托育服務。

高雄市社會局表示，3處的托育機構整修經費約需2616萬元，並已經向衛福部爭取前瞻經費補助共1084萬元，在邱志偉關心下，經費已經到位，3處裝修工程已經分別在規畫設計或準備招標程序中，今年至明年底將會陸續完工。

邱志偉說，捷運紅線往路竹延伸，加上橋頭科學園區的設置，讓北高雄人口逐漸增長，提供年輕父母托嬰服務的公共托育機構能量充足，將能鼓勵夫妻生育、提高生育率，因此，社會局要多增加公共托育機構，尤其是新市鎮、科學園區周邊等人口明顯增長區域。