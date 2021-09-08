媒體人許聖梅的婆婆7月初病逝，三個姑姑卻不願見最後一面，連喪禮都缺席，許聖梅不滿獨自負擔所有醫藥費，溝通不成決定採取法律途徑，結果對方也怒告許聖梅夫婦，鬧得很難看。

許聖梅近日在節目《新聞挖挖哇》透露婆婆去年因心肌梗塞住進加護病房，1年半下來累積高達上百萬醫藥費，通通由許聖梅一人承擔，本來打算拿婆婆10年內提領的40萬老人年金補貼，想不到存摺和提款卡都被二姑拿走，二姑雖聲稱「媽媽的遺產是大家的誰都不能動」卻悄悄領光老人年金及婆婆80萬的儲蓄。

某次婆婆再度進加護病房，原本不聞不問的二姑、三姑忽然現身，對著許聖梅丈夫咆哮：「你給我出來！」疑控訴不讓她們探望母親，但許聖梅不解，因為明明就沒特意阻擋。後來收到法院傳單，竟是三個姑姑聯手控告許聖梅老公妨礙探視權，雙方在調解庭不歡而散，因為姑姑們認為「探視是我的權利，但我為什麼要付錢？」

直到婆婆快不行，許聖梅急忙聯絡三個姑姑但她們都不願見最後一面，婆婆最終含淚離世。喪禮時，由於三個姑姑還是沒來，許聖梅充當「女兒」替婆婆招魂、引路，還被二姑傳訊息痛罵：「不是什麼人都能當媽的女兒的，媽的女兒就只有三個！

許聖梅不甘獨自支付婆婆200萬醫藥費，由先生代表向三個姑姑提告，想不到大姑的答辯狀指家裡房子是登記在許聖梅先生名下，所以應該負責照顧媽媽，自己不需要拿半毛錢補貼。