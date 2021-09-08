資深電影監製李烈出席李行導演追思儀禮。（陳俊吉攝）

「台灣電影教父」李行導演8月19日因心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲，追思儀禮8日上午於第一殯儀館景行廳舉行，生前電影圈好友侯孝賢、朱延平、王童、李烈、楊貴媚、廖慶松、葉如芬、石雋、王小棣、楊惠姍、陳玉勳、歐陽龍、歐陽妮妮、林書宇等影人都出席送李行導演最後一程。

和李行導演情同父女的金馬影后楊惠姍哀慟說：「導演對我或對張毅來說，不光是工作上支持我們的長輩，他更多的是像我的父親一樣對我們的關切，不只是工作上，更多的是在我們離開電影後對我們的關切，一種深到骨子裡的情感，那種真實。」她難過說：「沒有導演，可以說沒有惠姍沒有張毅，沒有今天的琉璃工房，他的一生，對別人的關切，我自己是最感受深刻的。」

資深電影監製李烈在演員時期的第一部電影《小城故事》就是跟李行導演合作，她說：「今天所有來送李導演的人，大家都希望我們送他的方式他會很滿意，李導演是非常重視細節禮數的人，希望導演可以滿意。」李行導演拍戲以嚴格要求出名，李烈表示自己後來擔任監製時，工作上很要求，「大家應該知道那是李導演教會我的，他對我最大的影響」，被問是否挨過李行導演的罵？李烈說：「他對我一點都不兇，對我非常好，因為我很乖。小女孩第一部電影什麼事情都戰戰兢兢，想要盡量做好。我沒有被李導演罵過，他從來沒有罵過我，他是疼演員的， 除非你真的表現太差一直NG，那他當然會生氣。」李烈難忘李行導演疼愛她，「當時《小城故事》在鹿港拍，我們住在台中，每天收工李導演都帶著我去吃飯 我們吃了很多好吃的餐廳。」