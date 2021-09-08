多國新冠疫情因變種病毒持續反覆，檢測市場需求強勁，業者8月營收表現出色，圓點奈米(6797)、瑞基(4171)今日獲多頭力挺，漲幅在3.6~8%左右，營收尚未出爐的寶齡富錦(1760)及亞諾法(4133)股價漲幅也在4~5%附近。

核酸純化試劑與核酸萃取儀器製造商圓點奈米8月營收連續兩個月走升，合併營收1.4億元，月成長11％；前8月營收13.8億元，年成長124％。近期東南亞疫情嚴峻，圓點奈米在東南亞各國出貨大幅增加，其中在越南、泰國、印尼等，獲得許多大型醫院標案，貢獻營收成長。圓點奈米表示，公司產品具有相當的競爭力，於各國推廣獲得正面回響，東南亞地區價格相對其他第三世界國家穩定，東南亞各國出貨比重提升，可望拓展亞洲市場的廣度與深度。

據BIS Research的調查研究數據，科學研究市場(Research Use Only, RUO)規模約7.3億美元，是全球核酸萃取市場中占比最高的應用市場，遠高於規模第二的醫療檢驗3.4億美元市場，且前景可期，預期學術研究中心的研究費用將由2020年的7.3億美元，成長至2031年的15.2億美元，年複合成長率達6.85％。圓點奈米推出新產品Switch 8，除了完整公司的核酸萃取儀器產品線外，更將觸角延伸至前景最大的核酸萃取市場，維持公司的成長動能。

瑞基8月合併營收1.06億元，年成長45.65%，前8月累計營收7.1億，年增38.98%。瑞基表示，防堵變種病毒疫情，台灣日常新冠PCR檢測需求大增，目前全台240間合格特約檢驗單位，使用瑞基產品之單位已達90間；國際方面，除印尼與中東，中美非等地持續出貨，日本與巴西亦積極進行當地進口相關認證。