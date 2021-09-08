光罩(2338)受惠晶圓代工景氣熱絡，8月營收創新高，達5.39億元、年增49.49%，比7月的5.15億元增約4.6%；第三季營收可望持穩向上，再挑戰單季營收新高。

光罩受惠於晶圓代工廠釋出晶圓光罩代工訂單，產能利用率維持滿載，並已順利調漲產品價格，帶動今年業績持續成長力道，1~8月營收38.21億元，同創新高，年增率約為29%。

光罩第二季單季營收創新高，達14.92億元，單季營業淨利約0.3億元，但受業外拖累，因轉投資股票評價影響致使單季業外淨損約0.8億元，致使光罩第二季單季淨損約0.2億元，每股淨損0.1元。光罩今年上半年仍獲利，上半年每股淨利1.54元。

光罩第三季本業營運穩健，業外表現也有機會轉好，展望下半年，光罩12吋晶圓光罩產能開出，並獲得晶圓代工大廠委外訂單，90奈米及65奈米晶圓光罩陸續量產並挹注業績表現，下半年營運表現可望優於上半年。