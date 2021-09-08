新北某一所幼兒園爆發群聚感染，指揮中心將整體方向指向Delta變異株。萬芳醫院精神科醫師潘建志表示，紐西蘭出現第一例Delta變異株，因為用高強度的封城措施，在短短的時間內做到社區清零，認為台灣若要防堵Delta，須採取果斷、比紐西蘭更激進的封城策略，才能圍堵病毒。

潘建志今（8）日稍早於個人臉書粉專《BillyPan潘建志醫師》分析，台灣陷Delta變異株危機，他舉紐西蘭8月17日出現第一例Delta本土病例後，隔天隨即將疫情警戒升至四級封城，讓國內疫情20天內最高確診數從84人，降至21人。

潘建志指出，紐西蘭應對Delta的策略，與屏東秘魯孫相似，都是採取電光石火、分區四級，及爭取時間打疫苗。電光石火是領導人的決斷力，需在最短的時間內排除反對聲浪，將警戒升至四級，並限制移動，避免Delta擴散。

潘建志說，紐西蘭整個奧克蘭市升為四級後，與凡確診者去過的沿海小鎮先封城3日，並後續追蹤；同樣的，台灣屏東枋山鄉6月爆發Delta，當時也以四級的高規格措施圍堵，讓密度小的屏東枋山鄉清零完成。

潘建志進一步說，紐西蘭高強度的警戒，雖然暫時會感到不便，但警戒持續時間短、確診及死亡人數也相對少；反觀台灣三級警戒相當「溫柔」，民眾工作不停擺，最後確診數及死亡率表現都比紐西蘭差，降至二級警戒也未清零，紐西蘭人在聽到台灣說「看好了全世界，我只示範一次，如何在兩星期內解除三級」，可能都已笑到肚子痛，台灣必須採取比紐西蘭更激進的封城策略，才能擋住Delta。

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