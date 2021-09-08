新北幼兒園群聚感染有擴大跡象，部分學校已採取預防性停課，衛福部長陳時中昨日鬆口表示，若新北市疫情沒能控制住，不排除全國疫情再升回三級警戒。至於該怎麼避免重回三級警戒，國民黨立委李德維認為，關鍵還是在保護年長者；而他也透露，好不容易盼到BNT疫苗，卻因幾位執政黨大立委的插手，讓重症與死亡比例相對低的年輕人先接種。

是否重新升回三級警戒，引發熱議，李德維今（8）日在臉書表示，事實擺在眼前，接種兩劑疫苗尚且無法阻斷Delta傳染，接種一劑保護力只剩三、四成，更何況台灣如今連第一劑的接種率都還不到五成，形同「裸奔」。

該怎麼避免重演三四個月前，疫情首度爆發初期的那些人倫悲劇？李德維認為，「關鍵還是在保護年長者啊！」因為年長者一旦染疫，轉為重症比例高，死亡風險高，需要使用較多的醫療資源，容易形成惡性循環。

中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，要求多個行業停業、餐飲停止內用，重創勞動市場。（報系資料照）

但攤開疾管署公布的數據，李德維指出，包括75歲以上、65到74歲以上長者，接種第二劑的比例都不到2%；而好不容易盼到BNT到貨，因為幾位執政黨大立委的插手，指揮中心就逆著所有經驗、專業、科學與邏輯，要優先供給重症與死亡比例都相對較低的年輕人接種。

李德維說，這不是世代問題，是專業問題，不是哪個年紀該接種、哪個年紀沒資格接種的問題，而是大家都該接種，但民進黨政府無能，無法整備足夠疫苗，如果手上的疫苗就這麼多，且Delta又攻破社區了，該怎麼善用有限資源，將效益極大化的問題，但遺憾的是，指揮中心的問題，就是善體上意，卻罔顧專業。

李德維引用德國哲學家黑格爾的名言：「人類從歷史學到的唯一教訓，就是人類沒有從歷史汲取任何教訓」。他說，用來形容疫情之於指揮中心，真的再貼切也不過了。