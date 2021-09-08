海巡署新造35噸級巡防艇進駐台東，7日在富岡伽藍漁港舉行噴水迎接儀式。（海巡提供）

海巡署艦隊分署新造35噸級巡防艇進駐台東，7日在富岡伽藍漁港舉行噴水迎接儀式，台東海巡隊表示，PP-3595艇航速最高可至45節，續航力達600浬，若於海上發現可疑目標，可立即發揮艦隊快打能量，提升救援任務效能及海上犯罪取締成效。

台東海巡隊表示，該隊轄區海域廣袤，海難救助及綠島、蘭嶼病患醫療後送任務頻繁，新型35噸級巡防艇PP-3595，採用二部高速主機及噴水式推進器，航速最高可至45節（時速約83公里），續航力達600浬。

台東海巡隊指出，該艇船體部分使用鋁合金材質，並強化船舷防撞功能，可對越界大陸漁船、違規錨泊貨輪等拒不配合之違法船舶採強勢登檢作為。

另外，該艇配備消防水砲系統最大射程超過60公尺、噴水量每小時約70公秉（7萬公升），有助於強化驅離及滅火能量，有效維護國家主權、漁民漁權及達成救災救難任務。

據了解，PP-3595艇係海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」35噸級巡防救難艇52艘統包採購案之第12艘新造巡防艇，7日抵達富岡伽藍漁港，台東海巡隊特別舉行新艇成軍典禮暨祈福儀式，由PP-10068艇噴水迎接，以祈求船艇執行救生救難、海域執法及漁業資源維護等任務順利有效提升執法量能。

台東海巡隊表示，PP-3595艇進駐後將成為台東親海上活動及航行作業的強力後盾，可提升海域執法能量，取締不法犯罪，守護東部海域安全。