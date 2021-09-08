萬華警分局退休酈性員警，本月5日以「條子鴿」暱稱臉書發文，影射駐日代表、時任行政院院長謝長廷的兒子闖紅燈，嗆警「你知道我爸爸是誰嗎？」開單後接到長官關切，事後他因態度不佳被記申誡，引發喧然大坡。謝維洲回應「完全是假新聞」，8日上午立法委員莊瑞雄北區服務處執行長林延鳳以民眾身分，到士林分局舉報酈男違反《社會秩序維護法》中散佈謠言，林受訪後即進入警局製作筆錄。

林延鳳表示，酈的臉書發文已造成社會動盪，而人在日本拚外交的駐日代表謝長廷，除了忙公務外還要回應造謠事件，足以影響公眾安寧。

林認為酈的留言錯誤百出，提出議會公文系統詢問北市警局酈員任職期間獎懲紀錄，警局回覆「在本局服務期間，無因態度不佳之事由受懲處之紀錄」，戳破酈說法。

林更提出，7日接到不滿酈員的警察同僚訊息，指酈被記2支申誡是在民國99年（2010年）當時行政院院長並非謝長廷，時間點前後兜不攏，希望北市警局能查清楚。林更指酈，指控別人要提出證據，申誡「請問他是夢到的嗎？」

受理舉報的士林分局表示，將依酈的戶籍地移轉給轄區警局調查，後續將移請法院依社會秩序維護法裁處。