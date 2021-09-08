9月7日，攜程、同程、途牛等旅遊平台發佈中秋旅遊預測數據顯示，中秋前夕跨省游有序復甦，旅遊報名人次平穩上升，攜程平台上，9月6日預訂跨省旅遊訂單量比較8月20日增長356％。北京成為中秋最熱旅遊目的地。

隨著新冠疫情防控形勢好轉，近期大陸旅遊市場利多消息頻出。8月20日前後，上海、湖北、河南、浙江、廣東、山東、四川、內蒙古、海南等多地發布通知，恢復跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」經營業務。

《第一財經》報導，途牛在張家界直營地接社的一位資深導遊、有近20年工作資歷的胡震表示，「停擺了一個月，終於要開始恢復帶團了，旅遊業的小夥伴們都很期待。」7月底張家界出現疫情後，旅遊行業全面暫停，胡震立即加入了抗疫志願服務的行列，作為當地公益組織「張家界山地救援隊」的一員，配合疾控中心的指揮，持續20多天對隔離酒店的3000多個客房進行消殺，隨著8月25日張家界解封，救援隊又對景區附近的居住區、建材市場等生活區進行消殺。

「這次疫情對於旅遊業又是一次考驗，我們在張家界的旅遊業同行們都期盼著旅遊盡快恢復。8月27日張家界景區開放的第一天，雖然只有百餘位遊客，但我們相信隨著疫情『清零』，張家界將迎來更多的遊客。」邁過了艱難時刻，對於即將到來的中秋和國慶假期，胡震充滿信心。目前，張家界旅工委辦公室發佈了通知，自開放之日起至2021年9月30日，張家界市A級景區及景區交通工具對全國遊客實行門票半價優惠，載客量也控制在50％。

根據途牛數據顯示，目前用戶諮詢量較高的目的地集中在大西北地區，如高品質跟團遊品牌「牛人專線」推出的新疆、青海等地的大環線精品跟團遊，中秋、國慶期間的出遊預售訂單量已呈上升趨勢。值得關注的是，8月27日起，張家界武陵源核心景區、天門山景區和張家界大峽谷景區恢復開放，室外景區均已開放，全部恢復開放預計在9月上旬完成。

攜程數據顯示，截至9月6日，中秋節最熱門的旅行目的地前十名有：北京、上海、廣州、杭州、成都、三亞、深圳、重慶、珠海、武漢。9月20日正式開園的北京環球度假區助推北京旅遊熱度，攜程平台近期目的地訪問熱度北京連續多日穩坐第一，搜索熱度遙遙領先於其他城市。數據顯示，9月6日通過攜程預訂北京中秋度假產品的人次較8月20日增長近8倍。中秋節北京升溫還體現在機票、酒店價格的提升。截至9月6日，中秋節期間進出北京機場單程人均客單價為877元（人民幣，下同），同比去年增長約2成。

受北京環球影城熱度影響，大型主題樂園成為中秋節慶旅遊熱點。截至9月6日，最受歡迎的前十大中秋景區為：北京環球度假區、長隆旅遊度假區、上海迪士尼度假區、故宮、上海海昌海洋公園、雲台山風景名勝區、古北水鎮、成都大熊貓繁育研究基地、普陀山風景區、黃山風景區。從搜索熱度來看，北京環球影城或將成中秋最熱門景區。從8月30日官宣開園日期以來，北京環球度假區的搜索量相比前幾日增長300％，近幾日熱搜第一居高不下。

隨著越來越多地區跨省遊開放，攜程平台上跟團遊、自由行、定制遊等機酒打包產品的預訂量平穩上升。數據顯示，9月6日通過攜程平台預訂跟團遊、自由行等跨省遊訂單量比較8月20日增長365％。同程旅遊根據中秋、國慶「雙節」的出遊特點，推出周邊1-3日遊，長線5日遊、10日遊，以及各類主題遊等不同產品。

攜程研究院行業分析師方澤茜表示，大陸國內旅遊市場在8月中下旬已經出現復甦跡象，通過監測近期長線旅遊訂單數據發現，在跨省遊開放的省市，短期內旅遊產品預訂量呈現持續、顯著增長趨勢。北京環球度假區9月20日中秋前夕開園的消息為市場注入一針「強心劑」，刺激了年輕群體、親子家庭前往大型主題樂園消費的需求。依照當前的復甦趨勢，中秋節有望再次迎來跨省遊復甦的新拐點，到「十一」黃金週期間，跨省遊有望出現強勢增長。

疫情是否可能死灰復燃？中國工程院院士張伯禮表示：「在嚴格管控的情況下，中秋和十一可正常出行。」為迎接「雙節」到來，不少省份還推出政策，對文旅消費進行惠民補貼，預計此前因疫情被壓抑的出遊熱情，將在中秋、國慶假期釋放出來。

北京第二外國語學院旅遊科學學院副院長鄧寧分析，「旅遊市場在暑期受到疫情的影響，市場出遊意願再度被抑制，近期由於疫情趨於穩定、金秋黃金季、環球影城開放等多重利好影響。中秋小長假短途、中高端目的地長線遊可能成為熱點。自駕游、中短途周邊游、度假酒店類、親子主題類產品可能出現熱銷。跨省遊的復甦也將為長線熱門目的地打開新的局面。同時景區可能會加大限流和對聚集性演出的嚴管嚴控，遊客可能會被鄉村旅遊、城市旅遊等非景區類目的地分流。」