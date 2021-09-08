盧秀燕指出，因中央可能明後天才會拍板定案說明，市府等中央方案確定，將錢留在台中市各行各業就是紓困。（陳世宗攝）

受到新冠肺炎三級警戒衝擊，民眾都引頸企盼政府能夠如「及時雨」紓困。市議員李中8日總質詢時，建議市政府編列紓困及振興特別預算，透過整體性較大規模預算讓民眾能獲得實質幫助；不是追加預算中，只用三行字編列一條3.35億元煙火式預算，這樣的模式很難讓他贊同。經發局長張峯源說，預算計畫已寫好，還在整理相關細節。

李中說，中央政府紓困讓民眾無感，且因國境防疫出包，防疫警戒狀態始終無法解除，許多市民同胞的生計已出現問題，亟需政府伸出援手。他看市府送出的110年度追加(減)預算，經發局似乎只準備用抽獎方式來做振興；若要紓困3.35億元的金額是杯水車薪，若要振興經發局須送出詳實計畫，只憑短短三行字就要議會同意預算他無法贊同。

李中指出，過去兩年市政府的購物節活動都像煙火一樣曇花一現，多數市民根本感受不到，現在這個3.35億元的項目，究竟要做些什麼？希望達成什麼效果，在預算書中都看不到，經發局似乎有些看輕議會。

李中建議市長盧秀燕，過往花博特別預算也沒有先制定花博特別條例，因此編列特別預算並不會影響審查效率，反而因為是特別預算，不會去排擠到各局處的本預算，且能夠跨年度執行，這對於因應疫情不斷反覆的局面更具有彈性，請市政府審慎考量。

市長盧秀燕說，重大預算法規上可用追加或特別預算，現有財源追加預算不用寫特別條例，因中央花1400億紓困預算可能是空前絕後，市府用中央紓困以小釣大，用方案吸金將振興券用到台中市來；只要民眾願意進來台中消費、台中市民用在中市。因中央可能明後天才會拍板定案說明，市府等中央方案確定，將錢留在台中市各行各業就是紓困。